Lotus в 2020 году выпустит два новых спорткара

Руководителем британского бренда Lotus отмечается, что компания в ближайшие 2 года разработает, выпустит 2 абсолютно новых спорткара. Одна из новинок заменит Lotus Elise, Lotus Evora. Версия будет доступна для США. Гале не раскрывает подробностей касательно новинки. Он заметил, что версию от Lotus наделят новым лёгким и долговечным алюминиевым шасси. Платформа обеспечит требуемый уровень жесткости кузова.Второй спорткар ориентирован на трековое применение. Авто станет преемником для версии Lotus 3-Eleven. Машину наделят полностью карбоновым шасси. Неизвестно пока, будет ли двигатели для новинок разрабатывать автобренд Lotus, либо силовые агрегаты позаимствуют у Volvo, а также Geely.