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Арай Чобанян неожиданно разочаровался в Александре Шеве и хочет её бросить
Участник "Дома-2" Арай Чобанян, ещё недавно собиравшийся взять в жёны Александру Шеву, неожиданно отказался от данной затеи, предположив, что девушка обманула его, и теперь парень подумывает расстаться со своей проектной возлюбленной, хоть об измене речи и не идёт.

Арай, который познакомился с Александрой на Сейшельских островах, изначально не желал вступать с этой особой в серьёзные отношения из-за её сомнительной репутации, посчитав, что его тогда не поймут ни родные, ни знакомые, но потом всё-таки назвал сексуальную брюнетку девушкой своих грёз. Вскоре молодые люди решили проверить свои чувства в разлуке и разъехались по разным городам. Арай отправился к родителям, а Александра поспешила увидеть дочку.

Арай Чобанян неожиданно разочаровался в Александре Шеве и хочет её бросить

Однако теперь Чобанян расстроен поступком Шеву - девушка встретилась со своим бывшим во время отпуска, не предупредив об этом своего нынешнего возлюбленного. При этом парня красотка из реалити-шоу некогда представила ему простым знакомым. Об их совместном времяпровождении Арай узнал от Романа Гриценко и Дмитрия Талыбова, так как парни в курсе этой ситуации.

"В общем, могу сказать то, что доверия сейчас к ней нет, я зол, разочарован», - сказал Арай.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:40
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