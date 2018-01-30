Арай Чобанян неожиданно разочаровался в Александре Шеве и хочет её бросить

"В общем, могу сказать то, что доверия сейчас к ней нет, я зол, разочарован», - сказал Арай.

Арай, который познакомился с Александрой на Сейшельских островах, изначально не желал вступать с этой особой в серьёзные отношения из-за её сомнительной репутации, посчитав, что его тогда не поймут ни родные, ни знакомые, но потом всё-таки назвал сексуальную брюнетку девушкой своих грёз. Вскоре молодые люди решили проверить свои чувства в разлуке и разъехались по разным городам. Арай отправился к родителям, а Александра поспешила увидеть дочку.Однако теперь Чобанян расстроен поступком Шеву - девушка встретилась со своим бывшим во время отпуска, не предупредив об этом своего нынешнего возлюбленного. При этом парня красотка из реалити-шоу некогда представила ему простым знакомым. Об их совместном времяпровождении Арай узнал от Романа Гриценко и Дмитрия Талыбова, так как парни в курсе этой ситуации.