Самолёт пролетел 15 часов из США в Австралию на горчичном масле
Самолёт Boeing Dreamliner 787-9 совершил перелёт из США в Австралию длительностью 15 часов. Авиалайнер заправили биотопливом с использованием горчичного масла.
Авиакомпания Qantas протестировала новый вид топлива из горчичного масла. Заправленный "нетрадиционным" топливом самолёт смог благополучно приземлиться после 15-часового перелёта из США. Специалисты отмечают, что новое биотопливо состоит из авиационного топлива, в которое добавили 10% масла, изготовленного из семян горчицы.
Специалисты рассказали, что топливо с использованием семян горчицы на 7% сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду. Разработка считается абсолютно безопасной. Если заправлять все авиалайнеры новым топливом, то можно уменьшить уровень углекислого газа, выбрасываемого в среду, на 80%.
Авиакомпания Qantas протестировала новый вид топлива из горчичного масла. Заправленный "нетрадиционным" топливом самолёт смог благополучно приземлиться после 15-часового перелёта из США. Специалисты отмечают, что новое биотопливо состоит из авиационного топлива, в которое добавили 10% масла, изготовленного из семян горчицы.
Специалисты рассказали, что топливо с использованием семян горчицы на 7% сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду. Разработка считается абсолютно безопасной. Если заправлять все авиалайнеры новым топливом, то можно уменьшить уровень углекислого газа, выбрасываемого в среду, на 80%.
В мире
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:15