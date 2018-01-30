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Самолёт пролетел 15 часов из США в Австралию на горчичном масле
Самолёт Boeing Dreamliner 787-9 совершил перелёт из США в Австралию длительностью 15 часов. Авиалайнер заправили биотопливом с использованием горчичного масла.

Самолёт пролетел 15 часов из США в Австралию на горчичном масле


Авиакомпания Qantas протестировала новый вид топлива из горчичного масла. Заправленный "нетрадиционным" топливом самолёт смог благополучно приземлиться после 15-часового перелёта из США. Специалисты отмечают, что новое биотопливо состоит из авиационного топлива, в которое добавили 10% масла, изготовленного из семян горчицы.

Специалисты рассказали, что топливо с использованием семян горчицы на 7% сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду. Разработка считается абсолютно безопасной. Если заправлять все авиалайнеры новым топливом, то можно уменьшить уровень углекислого газа, выбрасываемого в среду, на 80%.
В мире
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:15
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