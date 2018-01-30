Иосиф Оганесян уехал к армянской невесте

Несмотря на всю щекотливость ситуации, Александра старается не ревновать Иосифа, хоть и понимает, что может потерять парня навсегда, если ему понравится предложенная родителями армянка. К слову, скандальная телезвезда не сомневается и в том, что если она закатит очередной скандал, то Оганесян, скорее всего, снова обидится на неё и они расстанутся. Поэтому сейчас брюнетка просто надеется, что любимый благополучно вернётся на "Остров любви".При этом решился поехать к выбранной родителями невесте Иосиф далеко не сразу. Его долго уговаривали и уверяли, что девушка действительно красива и умна, в связи с чем ему будет с ней очень хорошо. Он, естественно, не стал верить предкам на слово, однако решил всё-таки проверить. Впрочем, Оганесян считает, что жениться на ней он вряд ли будет.На проекте, как известно, Иосиф почти всегда был с Александрой, не считая некоторых перерывов.