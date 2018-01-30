Ученые: Женщины лучше мужчин играют в шахматы

Из результатов исследования следует, что несмотря на массу стереотипов, женщины лучше мужчин играют в шахматы, при этом больше выигрывая. Психологи раньше предполагали, что женщины страдают часто от феномена «угрозы стереотипа». В данном случае осознание факторов может затруднить работу мозга представительниц слабого пола. Ученые выяснили, что в течение всего времени не все опасности могут существовать. При большой напряженности и тревоге шахматистки становятся более застенчивыми, меньше подавляют негативные мысли.Эксперты проанализировали результаты проводимого шахматного турнира в период 2008-2015 года, просмотрев данные 150 900 мужчин, а также 16 100 женщин. Было выяснено, что девушки выигрывали чаще мужчин. По мнению экспертов, их проект уменьшит существующую в обществе гендерную дискриминацию.