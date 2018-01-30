Учёные считают сознание продуктом роста энтропии

Учёные обратили внимание на то, что мозг человека сконструирован, чтобы увеличивать энтропию. Если это на самом деле так, то сознание может быть побочным продуктом этого процесса. В ходе эксперименты исследователи измерили активность мозга девяти добровольцев, большинство из которых болели эпилепсией. На основании полученных данных они разработали модель нейронной сети.Исследование показало, что когда человек в сознании, его мозг достигает максимального уровня энтропии - наивысшего количества образованных нейронных связей. Сознание может оказаться продуктом системы, стремящейся расширить объём информации, которая хранится в ней.