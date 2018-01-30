АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Учёные считают сознание продуктом роста энтропии
Французские и канадские учёные в ходе совместной работы сделали вывод, что сознание человека является ничем иным как продуктом роста энтропии. Выяснилось, что мозг человека состоит из такой же звёздной материи, как и Вселенная.

Учёные считают сознание продуктом роста энтропии


Учёные обратили внимание на то, что мозг человека сконструирован, чтобы увеличивать энтропию. Если это на самом деле так, то сознание может быть побочным продуктом этого процесса. В ходе эксперименты исследователи измерили активность мозга девяти добровольцев, большинство из которых болели эпилепсией. На основании полученных данных они разработали модель нейронной сети.

Исследование показало, что когда человек в сознании, его мозг достигает максимального уровня энтропии - наивысшего количества образованных нейронных связей. Сознание может оказаться продуктом системы, стремящейся расширить объём информации, которая хранится в ней.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости