Никита Панфилов показал фанатам рабочие моменты актерской профессии

Звезда позировал перед камерой на улице во время снегопада, после чего лаконично отметил, как хорошо в это время сидеть с чашкой горячего чая возле камина. Затем Никита Панфилов лежал с окровавленным лбом на земле, а режиссер для лучшего кадра поставил на него камеру. Такие тяготы реальной работы поразили подписчиков, попросивших своего кумира чаще радовать их новыми снимками.Пользователи сетей написали много позитивных комментариев, пожалев артиста, которому приходится сниматься в любых условиях, чтобы потом зрители могли напряженно следить за развитием сюжета. Некоторые лица посоветовали ему играть роли в романтических комедиях, чтобы не подвергать себя такому риску, после чего назвали актера самым лучшим мужчиной.