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Никита Панфилов показал фанатам рабочие моменты актерской профессии
Актер редко балует фанатов интересными сюжетами, хотя они с нетерпением ждут новый сериал “Пуля”, где он играет главную роль. Никита Панфилов показал им в блоге рабочие моменты актерской профессии, сделанные во время съемок.

Звезда позировал перед камерой на улице во время снегопада, после чего лаконично отметил, как хорошо в это время сидеть с чашкой горячего чая возле камина. Затем Никита Панфилов лежал с окровавленным лбом на земле, а режиссер для лучшего кадра поставил на него камеру. Такие тяготы реальной работы поразили подписчиков, попросивших своего кумира чаще радовать их новыми снимками.

Никита Панфилов показал фанатам рабочие моменты актерской профессии


Пользователи сетей написали много позитивных комментариев, пожалев артиста, которому приходится сниматься в любых условиях, чтобы потом зрители могли напряженно следить за развитием сюжета. Некоторые лица посоветовали ему играть роли в романтических комедиях, чтобы не подвергать себя такому риску, после чего назвали актера самым лучшим мужчиной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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