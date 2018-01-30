Елена Ваенга покорила поклонников своим ретро-образом

Исполнительница позировала перед камерой в платье и туфлях розового оттенка, отметив, что в таком наряде ее мама пришла на выпускной вечер. Елена Ваенга пообещала подписчикам показать снимок близкого человека, а они сразу отметили, что, несмотря на отсутствие головы в кадре, такой наряд сразу напомнил им ушедшее время.Пользователи сетей попросили звезду показывать свое лицо даже без макияжа, а также стали перечислять все модные новинки эпохи, которые пользовались большим спросом. Самые нетерпеливые фанаты попросили артистку показать свою маму в молодости, чтобы потом сравнить их внешний вид.