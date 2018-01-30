АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Лола Каримова-Тилляева стала неудачной копией Мелании Трамп
39-летняя Лола Каримова, судя по всему, пытается походить внешне на супругу президента США Меланию Трамп.
Лола Каримова-Тилляева стала неудачной копией Мелании Трамп


В центре внимания интернет-общественности оказалась младшая дочь Ислама Каримова Лола: публика заметила, что она вовсю стремится походить на первую леди США. Но, как отмечает людское мнение, эти попытки пока не увенчались ожидаемым успехом. Хоть Мелания на 8 лет старше Лолы, бывшая модель и сейчас выглядит на высоте.

И цветом волос, и прической, и губами, и даже своим участием в фотосессиях Лола Каримова-Тилляева старается походить на своего кумира. Вот только многие ее подписчики не оценили эти старания. «Дичь», «Никакой красоты не видно!» - подобные комментарии можно увидеть на страничке Лолы в Instagram.

В этом же аккаунте, взглянув на ее более давние снимки, можно убедиться, что раньше девушка выглядела красивой и самобытной. Чем дальше, тем все заметнее становится стремление младшей дочери Каримова подражать миссис Трамп.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Елену Хромину пора посадить
Елена Яковлева была в восторге от сибирского борща
Сергей Лазарев поделился видеороликом, на котором
Поклонники Евгения Плющенко были обижены надписью
Под Тюменью появилась река с красной водой
В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые
Просмотреть все новости