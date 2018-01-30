Лола Каримова-Тилляева стала неудачной копией Мелании Трамп

В центре внимания интернет-общественности оказалась младшая дочь Ислама Каримова Лола: публика заметила, что она вовсю стремится походить на первую леди США. Но, как отмечает людское мнение, эти попытки пока не увенчались ожидаемым успехом. Хоть Мелания на 8 лет старше Лолы, бывшая модель и сейчас выглядит на высоте.И цветом волос, и прической, и губами, и даже своим участием в фотосессиях Лола Каримова-Тилляева старается походить на своего кумира. Вот только многие ее подписчики не оценили эти старания. «Дичь», «Никакой красоты не видно!» - подобные комментарии можно увидеть на страничке Лолы в Instagram.В этом же аккаунте, взглянув на ее более давние снимки, можно убедиться, что раньше девушка выглядела красивой и самобытной. Чем дальше, тем все заметнее становится стремление младшей дочери Каримова подражать миссис Трамп.