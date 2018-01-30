В пустыне Сахара исследователи обнаружили скелет огромного динозавра

Ученые назвали динозавра из группы титанозавров Mansourasaurus shahinae. Его длина составила десять метров, а вес более пяти с половиной тонн. Также известно, что найденный динозавр питался растениями.Главной особенностью данного вида являются остеодермы на поверхности кожи – это костные образования, которые предназначались для защиты животного. По словам исследователей, найденный скелет, возраст которого превышает 80 миллионов лет сохранился замечательно и является одним из наиболее хорошо сохранившихся того периода, во всяком случае из тех, чтобы были найдены в Африке.