В пустыне Сахара исследователи обнаружили скелет огромного динозавра
Специалисты из Института Мансуа в Египте нашли огромного динозавра на территории пустыни Сахара, в оазисе Дахла (центральный Египет). После подробного изучения стало ясно, что размер динозавра превышает размер стандартного школьного автобуса.
Ученые назвали динозавра из группы титанозавров Mansourasaurus shahinae. Его длина составила десять метров, а вес более пяти с половиной тонн. Также известно, что найденный динозавр питался растениями.
Главной особенностью данного вида являются остеодермы на поверхности кожи – это костные образования, которые предназначались для защиты животного. По словам исследователей, найденный скелет, возраст которого превышает 80 миллионов лет сохранился замечательно и является одним из наиболее хорошо сохранившихся того периода, во всяком случае из тех, чтобы были найдены в Африке.
Ученые назвали динозавра из группы титанозавров Mansourasaurus shahinae. Его длина составила десять метров, а вес более пяти с половиной тонн. Также известно, что найденный динозавр питался растениями.
Главной особенностью данного вида являются остеодермы на поверхности кожи – это костные образования, которые предназначались для защиты животного. По словам исследователей, найденный скелет, возраст которого превышает 80 миллионов лет сохранился замечательно и является одним из наиболее хорошо сохранившихся того периода, во всяком случае из тех, чтобы были найдены в Африке.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:10