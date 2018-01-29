Тестостерон защищает мужчин от заболевания рассеянным склерозом, считают ученые

Используя мышиную модель MS, ученые идентифицировали молекулу-опекуна, вызванную тестостероном, которая, предположительно, защищает самцов от болезни рассеянного склероза. Более того, когда мышей женского пола лечили этой защитной молекулой, их симптомы устраняются, сообщает новое исследование из Северо-западной медицины.«Это говорит о механизме снижения частоты рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний у мужчин по сравнению с женщинами. Эти данные могут привести к совершенно новому типу терапии для РС, который нам очень нужен», - говорит автор исследования Мелисса Браун, профессор микробиологии / иммунологии в Северо-западном университете Фейнбергской медицинской школы.Женщины имеют в три-четыре раза заболеваемость РС по сравнению с мужчинами, а более низкая заболеваемость у мужчин связана, в частности, с более высокими уровнями тестостерона. Но до сих пор ученые не понимали, как гормон обеспечивает защиту. Новое исследование обнаружило, как это делает тестостерон, и как женщины могут извлекать из этого пользу.Северо-западные ученые показали, что тестостерон вызывает тучные клетки, тип иммунной клетки, для получения молекулы-опекуна, цитокина IL-33, у самцов мышей. Молекула опекуна запускает каскад химических веществ, который предотвращает развитие другого типа иммунной клетки, так называемых клеток Th17, которые могут непосредственно атаковать миелин. В этой модели заболевания, сходной с РС у людей, женщины развивают больше болезнетворного иммунного ответа Th17, чем мужчины. Эти клетки Th17, атакуют и уничтожают миелин. Но этот повреждающий ответ был отменен у женщин путем лечения IL -33.Ограниченные клинические испытания у пациентов с МС у мужчин показали, что лечение тестостероном в течение 12 месяцев может частично отменить свидетельство о дегенерации миелина и нервов и облегчить симптомы. Однако краткосрочное введение тестостерона не является жизнеспособной терапией для мужчин и женщин из-за множества нежелательных побочных эффектов.