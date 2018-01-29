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Космическая пыль несет угрозу человечеству, тревожатся ученые
Земля ежедневно принимает на свою поверхность десятки тонн пыли из космоса. По мнению экспертов, это чревато для нашей планеты, так как вместе с микропылью на поверхность планеты могут проникнуть космические микроорганизмы, способные погубить человеческую расу.

Космическая пыль несет угрозу человечеству, тревожатся ученые


Космическая пыль на поверхность Земли попадает из нескольких источников. Ее создают околопланетные облачные образования, астероидные и кометные тела, а также пылевые облака главной звезды Солнечной системы - Солнца. Ежедневно на планету оседает несколько десятков тонн космических микроотходов, которые, согласно сайту ToDay News Ufa, могут таить в себе угрозу для растительного и животного мира, что губительно и для человечества, так как пыль может содержать в себе органические частицы.

До сих пор биологам не удалось обнаружить внеземного «гостя», однако подобную угрозу исключать нельзя, так как многие земные бактерии способны выжить в холодных бескислородных условиях открытого космического пространства. Поэтому на подобное теоретически способны и чужеземные микроорганизмы, тревожатся ученые.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:20
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