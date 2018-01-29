Космическая пыль несет угрозу человечеству, тревожатся ученые
Земля ежедневно принимает на свою поверхность десятки тонн пыли из космоса. По мнению экспертов, это чревато для нашей планеты, так как вместе с микропылью на поверхность планеты могут проникнуть космические микроорганизмы, способные погубить человеческую расу.
Космическая пыль на поверхность Земли попадает из нескольких источников. Ее создают околопланетные облачные образования, астероидные и кометные тела, а также пылевые облака главной звезды Солнечной системы - Солнца. Ежедневно на планету оседает несколько десятков тонн космических микроотходов, которые, согласно сайту ToDay News Ufa, могут таить в себе угрозу для растительного и животного мира, что губительно и для человечества, так как пыль может содержать в себе органические частицы.
До сих пор биологам не удалось обнаружить внеземного «гостя», однако подобную угрозу исключать нельзя, так как многие земные бактерии способны выжить в холодных бескислородных условиях открытого космического пространства. Поэтому на подобное теоретически способны и чужеземные микроорганизмы, тревожатся ученые.
Космическая пыль на поверхность Земли попадает из нескольких источников. Ее создают околопланетные облачные образования, астероидные и кометные тела, а также пылевые облака главной звезды Солнечной системы - Солнца. Ежедневно на планету оседает несколько десятков тонн космических микроотходов, которые, согласно сайту ToDay News Ufa, могут таить в себе угрозу для растительного и животного мира, что губительно и для человечества, так как пыль может содержать в себе органические частицы.
До сих пор биологам не удалось обнаружить внеземного «гостя», однако подобную угрозу исключать нельзя, так как многие земные бактерии способны выжить в холодных бескислородных условиях открытого космического пространства. Поэтому на подобное теоретически способны и чужеземные микроорганизмы, тревожатся ученые.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:20