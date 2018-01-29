Билл Клинтон узнал, что «секретное правительство» скрывало тайны НЛО во время его президентства

По словам Вебстера Хабелла, Билл Клинтон провел большую часть своего срока пребывания на посту, пытаясь разобраться в том, что другие правительственные учреждения не рассказывали ему о встречах с НЛО, до такой степени, что Хабелл рассказал о некоем тайном правительстве, которое контролирует информацию об НЛО.Когда Хаббелл начал задавать вопросы другим агентствам, он оказался заблокированным на каждом шагу. Однако после достаточного давления директор ЦРУ Джеймс Вулси начал выпускать отчеты об участии ЦРУ в расследованиях НЛО, в том числе о проектах ВВС по исследованию наблюдений НЛО (Project SAUCER и Project SIGN).Цель проектов SAUCER и SIGN заключалась в том, чтобы «собирать, сопоставлять, оценивать и распространять в правительстве всю информацию, относящуюся к таким наблюдениям, исходя из предпосылки, что НЛО могут быть реальными и иметь проблемы национальной безопасности».Более чем просто подтверждение того, что НЛО постоянно беспокоят правительство США, опубликованные отчеты ЦРУ подтвердили, что агентство обладает богатыми знаниями и многолетним опытом в исследованиях НЛО, которые первоначально были скрыты от Клинтона.В мемуарах Хаббелла «Друзья в высоких местах» рассказывается о многих интригах и силовых играх в администрации Клинтона, но его описание секретности программ НЛО вызвало наиболее резонансный интерес у общества.