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ИИ от Google будет предсказывать состояние пациента
Разработчики Google создают технологию ИИ, которая будет точно предсказывать состояние поступающего в больницу пациента. Как сообщается в издании Quartz, система ИИ также сможет давать конечный диагноз.

ИИ от Google будет предсказывать состояние пациента


Стоит отметить, что в этом деле программистам из США уже удалось добиться некоторых успехов, поскольку их разработка сможет более точно предсказать вероятность смерти пациента за 24-48 часов. Интересно, что для проекта Google подписала договор с Калифорнийским и Чикагским университетами, чтобы получать от их медицинских центров данные из истории заболеваний 216 221 взрослых людей.

С помощью обучения нейронной сети программисты смогли преодолеть проблемы, которые были связаны с большим объемом данных и расшифровкой подчерков врачей. В итоге программа сама определила самые важные места в эпикризах и установила наиболее важные фрагменты, которые влияют на течение болезни в большей мере.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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