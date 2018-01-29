ИИ от Google будет предсказывать состояние пациента

Стоит отметить, что в этом деле программистам из США уже удалось добиться некоторых успехов, поскольку их разработка сможет более точно предсказать вероятность смерти пациента за 24-48 часов. Интересно, что для проекта Google подписала договор с Калифорнийским и Чикагским университетами, чтобы получать от их медицинских центров данные из истории заболеваний 216 221 взрослых людей.С помощью обучения нейронной сети программисты смогли преодолеть проблемы, которые были связаны с большим объемом данных и расшифровкой подчерков врачей. В итоге программа сама определила самые важные места в эпикризах и установила наиболее важные фрагменты, которые влияют на течение болезни в большей мере.