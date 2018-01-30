Земля Санникова: Исчезнувший рай Севера был родиной гиперборейцев и всего человечества

Люди даже не подозревают, что писатель всю жизнь посвятил науке и идею своего шедевра привез после путешествия в Якутию. Там местные жители рассказали ему легенду о цветущих островах, затерянных на просторах океана, куда всегда спешат попасть птицы. Также они верили, что загадочное племя ушло туда после предсказания шамана, указавшего им верную дорогу. Однако греки упоминали о родине древних цивилизаций в своих рукописях, вот только до сих пор никому не удалось найти следов исчезнувшего народа и его плодородной земли. Некоторые эксперты склонны считать Хребет Ломоносова частью данной территории, но последние находки пролили свет на многие тайны онкилонов.Российский купец Яков Санников хотел найти новых поставщиков пушных зверей, после чего решил объехать много островов, но однажды во время плавания заметил на горизонте неизвестную землю. Там высились горные вершины вместо привычных ледяных торосов, однако аборигены уклончиво отвечали, что туда невозможно добраться людям. Мужчина только посмеялся над суевериями народа и попытался доехать к земле на собачьей упряжке, только был вынужден возвращаться назад из-за полыньи и непроходимых ледяных покровов. Он решил отправить письмо ученым в столицу и Петербург, чтобы они исследовали эту изюминку, способную оказаться отдельным материком с иным климатом. Они были заинтересованы сведениями, потому что уже открыли перед этими событиями новые территории.Все участники экспедиции были очарованы загадочной землей и пытались добраться до нее любыми способами. Но полярники сталкивались с преградами, заставляющими их прекратить путешествие, после чего рыбаки и моряки отмечали, что возле полюса климат становится теплее. В 1900 году сюда прибыл барон Толль вместе с командой, имеющей огромный опыт в исследованиях северных земель. Он тоже потерпел неудачу, как и предшественники, однако решил продолжить попытки и бросил свой корабль. Острые края льдин повредили бок “Зари”, вынужденной вернуться в ближайший порт для ремонта, но самого путешественника больше никто не видел. К острову Бенетта были отправлены спасатели вместе с Колчаком, обнаружив зимовку экспедиции в отличном состоянии. Вот только люди бесследно исчезли, после чего многие ученые предположили, что им удалось добраться до загадочной земли и остаться там навеки.В 20 веке поиски не прекратились, однако, современные технологии не дали желаемого результата. Военные намекают, что Арктика хранит много тайн, не желая открывать их людям, а острова могут внезапно погрузиться на дно, чтобы потом возродиться снова. Последние исследования проводились в 30-х годах, однако даже снимки из космоса не показали территорию земли, существовавшей при жизни героев истории. Версия о погружении 600- метрового пространства суши была опровергнута, потому что часть ее должна находиться на поверхности. Возможно, путешественники столкнулись с хрономиражами, показавшими им картины из далеких веков, либо просто попали в параллельный мир через кротовые норы. Физики уже доказали существование таких проходов, а пока стоит надеяться на потепление, способное показать тайны, скрытые от людских глаз под ледяными покровами, хотя это приведет к глобальным катастрофам.