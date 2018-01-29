Паразит лямблии имитирует человеческие белки для поедания клеток кишечника

Команда из Университета Восточной Англии (UEA) изучает тайну успеха лямблии, которая ускользала от ученых более 300 лет. Они обнаружили, что паразит продуцирует два основных типа белка, позволяющие ему прорезать слои защитной слизи в кишечнике, разрушая связи, которые соединяют клетки вместе, чтобы легко получить доступ к питательным веществам внутри них. Паразит, которым люди обычно заражаются через питьевую воду или загрязненную пищу, вызывает болезнь, называемую лямблиозом, с симптомами, включая диарею и боли в желудке.Исследовательская группа, базирующаяся в Национальном институте исследований здоровья в области здравоохранения в области инфекций желудочно-кишечного тракта, в Медицинской школе Норидж Университета штата Нью-Йорк, хотела узнать больше о том, как деятельность паразита может вызвать серьезные симптомы у некоторых пациентов. Сотрудничая с коллегами в Институте инфекций и глобального здоровья в Ливерпульском университете, команда наблюдала клеточные культуры, зараженные лямблией в лаборатории, чтобы узнать, что производит паразит, взаимодействующий с клетками в кишечнике. Из выявленных двух «семейств» белка команда обнаружила, что одна «имитирует» группу белков человека, называемую Tenascins. Белки Tenascin регулируют клеточную адгезию во время заживления ран и ремоделирования тканей - это помогает клеткам разделиться при необходимости и балансировать белки, которые склеивают клетки вместе. Паразит Giardia развился путем создания белков, которые очень похожи на человеческие и способны вызвать этот процесс.Следующим шагом для команды является изучение того, может ли нейтрализация этих белков обеспечить терапию для болезни и понять, могут ли различия в этих молекулах между паразитами, вызывающих более тяжелое заболевание, и те, которые этого не делают, могут быть использованы для определения более опасных штаммов - что в настоящее время невозможно.