Микробы помогут астронавтам переработать человеческие отходы в пищу
вопрос: «Если бы вы могли превратить свои экскременты в пищу, вы едите?» не может быть чем-то, что у них есть роскошь отказаться. Продовольственные товары всегда будут ограничены, и хранение отходов всегда будет проблемой, и возможность убить двух зайцев одним выстрелом нелегко пропустить.
Исследователи из штата Пенсильвания разрабатывают метод использования микробов для разрушения отходов и выращивания продуктов питания, намереваясь создать полезный источник питательных веществ для длительных космических полетов. В конечном итоге выходит нечто похоже на съедобную пасту.
«Мы предусмотрели и испытали концепцию одновременного лечения отходов астронавтов микробами при производстве биомассы, которая может быть съедена прямо или косвенно в зависимости от проблем безопасности». - рассказал Кристофер Хаус, профессор геофизики в штате Пенсильвания
Помимо выращивания зерновых культур на борту космического корабля с использованием дорогостоящей гидропоники, где есть вероятность, что может пойти что-то не так, этот метод был бы гораздо более надежным способом предотвратить предполагаемую голодовку астронавтов во время длительных полетов, например, к Марсу.
В ходе эксперимента исследователи использовали небольшую замкнутую среду, наподобие цилиндрического аквариума, добавили множество бактерий и искусственные отходы для поедания. Используя процесс анаэробного сбраживания, бактерии начали превращать отходы в метан, который затем можно было использовать для выращивания бактерий, называемых Methylococcus capsulatus, которые обычно используются в кормах для животных. При этом ученые создали гениальный способ ввода отходов в резервуар, а затем смогли за короткий срок собрать питательный источник белка и жиров.
Этот метод работает намного быстрее, чем любые другие методы выращивания продуктов питания, и он может стать бесценным при любых расширенных миссиях на Марс или даже в более дальних рейсах на Титан, Европу или еще дальше, заявляют ученые. Однако пока неизвестно что по этому поводу думают сами астронавты.
Исследователи из штата Пенсильвания разрабатывают метод использования микробов для разрушения отходов и выращивания продуктов питания, намереваясь создать полезный источник питательных веществ для длительных космических полетов. В конечном итоге выходит нечто похоже на съедобную пасту.
«Мы предусмотрели и испытали концепцию одновременного лечения отходов астронавтов микробами при производстве биомассы, которая может быть съедена прямо или косвенно в зависимости от проблем безопасности». - рассказал Кристофер Хаус, профессор геофизики в штате Пенсильвания
Помимо выращивания зерновых культур на борту космического корабля с использованием дорогостоящей гидропоники, где есть вероятность, что может пойти что-то не так, этот метод был бы гораздо более надежным способом предотвратить предполагаемую голодовку астронавтов во время длительных полетов, например, к Марсу.
В ходе эксперимента исследователи использовали небольшую замкнутую среду, наподобие цилиндрического аквариума, добавили множество бактерий и искусственные отходы для поедания. Используя процесс анаэробного сбраживания, бактерии начали превращать отходы в метан, который затем можно было использовать для выращивания бактерий, называемых Methylococcus capsulatus, которые обычно используются в кормах для животных. При этом ученые создали гениальный способ ввода отходов в резервуар, а затем смогли за короткий срок собрать питательный источник белка и жиров.
Этот метод работает намного быстрее, чем любые другие методы выращивания продуктов питания, и он может стать бесценным при любых расширенных миссиях на Марс или даже в более дальних рейсах на Титан, Европу или еще дальше, заявляют ученые. Однако пока неизвестно что по этому поводу думают сами астронавты.