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Микробы помогут астронавтам переработать человеческие отходы в пищу
вопрос: «Если бы вы могли превратить свои экскременты в пищу, вы едите?» не может быть чем-то, что у них есть роскошь отказаться. Продовольственные товары всегда будут ограничены, и хранение отходов всегда будет проблемой, и возможность убить двух зайцев одним выстрелом нелегко пропустить.

Микробы помогут астронавтам переработать человеческие отходы в пищу


Исследователи из штата Пенсильвания разрабатывают метод использования микробов для разрушения отходов и выращивания продуктов питания, намереваясь создать полезный источник питательных веществ для длительных космических полетов. В конечном итоге выходит нечто похоже на съедобную пасту.

«Мы предусмотрели и испытали концепцию одновременного лечения отходов астронавтов микробами при производстве биомассы, которая может быть съедена прямо или косвенно в зависимости от проблем безопасности». - рассказал Кристофер Хаус, профессор геофизики в штате Пенсильвания

Помимо выращивания зерновых культур на борту космического корабля с использованием дорогостоящей гидропоники, где есть вероятность, что может пойти что-то не так, этот метод был бы гораздо более надежным способом предотвратить предполагаемую голодовку астронавтов во время длительных полетов, например, к Марсу.

В ходе эксперимента исследователи использовали небольшую замкнутую среду, наподобие цилиндрического аквариума, добавили множество бактерий и искусственные отходы для поедания. Используя процесс анаэробного сбраживания, бактерии начали превращать отходы в метан, который затем можно было использовать для выращивания бактерий, называемых Methylococcus capsulatus, которые обычно используются в кормах для животных. При этом ученые создали гениальный способ ввода отходов в резервуар, а затем смогли за короткий срок собрать питательный источник белка и жиров.

Этот метод работает намного быстрее, чем любые другие методы выращивания продуктов питания, и он может стать бесценным при любых расширенных миссиях на Марс или даже в более дальних рейсах на Титан, Европу или еще дальше, заявляют ученые. Однако пока неизвестно что по этому поводу думают сами астронавты.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:54
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