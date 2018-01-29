Уфологи: Чили является странной с самым высоким показателем посещаемости НЛО

В Чили, стране с низкой влажностью, чистым небом и высокогорными хребтами зарегистрировано наибольшее число наблюдателей за НЛО. Далее список продолжает Англия. Эта страна прославилась полями Уилтшира, на которых происходили многочисленные наблюдения за космическими кораблями. Уилтшир считают площадкой для посадки НЛО. С весны до осени прошлого года представители внеземной цивилизации облюбовали Автралию. В Парке Уэлл лицезреть НЛО можно каждые два дня, достопримечательность является одной из пяти наилучших точек доступа к НЛО.Приверженцы теории заговора заявляют, что в Мексике скрыты останки космического корабля и даже мертвые пришельцы. Эта страна является четвертой в списке наиболее посещаемых НЛО.Замыкает пятерку лидеров Россия. Именно в Пермском краю существует аномальная зона, расположенная в отдаленной части Урала. Одним из самыз загадочных мест в мире является местный «М-ский треугольник».