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Ученые выяснили, в каких витаминах испытывают потребность жители России
Российские ученые выяснили, что жители РФ испытывают потребность в витаминах D и В.
Ученые выяснили, в каких витаминах испытывают потребность жители России


Российские ученые из ФИЦ питания и биотехнологии пришли к выводу, что организм всего лишь каждого пятого россиянина не испытывает дефицита витаминов. Только 16,8% детей в возрасте старше четырех лет и 14% взрослых получают необходимое для здоровья количество витаминов в полном объеме.

В ходе наблюдений ученые выяснили, что наибольшую потребность жители РФ испытывают в витаминах D и В2. Исследователи объясняют это недостатком солнца на территории России и дефицитом рыбы и молока в рационе граждан.

Авторы исследования подчеркивают, что нехватку сразу нескольких витаминов испытывают всех слоев населения, независимо от возраста, времени года, места проживания, профессии человека.

При этом замедляется нервно-психическое и физическое развитие у детей и падает работоспособность у взрослых.
Общество / Наука / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:53
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