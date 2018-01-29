Ученые выяснили, в каких витаминах испытывают потребность жители России

Российские ученые из ФИЦ питания и биотехнологии пришли к выводу, что организм всего лишь каждого пятого россиянина не испытывает дефицита витаминов. Только 16,8% детей в возрасте старше четырех лет и 14% взрослых получают необходимое для здоровья количество витаминов в полном объеме.В ходе наблюдений ученые выяснили, что наибольшую потребность жители РФ испытывают в витаминах D и В2. Исследователи объясняют это недостатком солнца на территории России и дефицитом рыбы и молока в рационе граждан.Авторы исследования подчеркивают, что нехватку сразу нескольких витаминов испытывают всех слоев населения, независимо от возраста, времени года, места проживания, профессии человека.При этом замедляется нервно-психическое и физическое развитие у детей и падает работоспособность у взрослых.