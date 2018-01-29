Жительница Индии подала на мужа иск в суд за развод по письму

Индианка, выйдя замуж в 2016 году, прожила несколько месяцев замужней дамой и вернулась к родителям. Им девушка пожаловалась на избиения от мужа. Муж на уход жены ответил по-своему.Так называемый «тройной талак» в Индии запрещен. Однако это не помешало супругу женщины развестись с ней именно таким образом: отослал жене письмо, где три раза написал по-арабски слово «развод». В итоге 20-летняя индианка отправилась в суд и написала заявление и против мужа за «тройной талак», и против его родни – за то, что они ее изводили. В качестве морального успокоения она потребовала у мужа либо 50 000 рупий (примерно 780 долларов), либо новый мотоцикл.Подобный «быстрый развод», когда муж мог мгновенно развестись, лишь трижды произнеся «развод», полгода назад в Индии запретили. Причиной послужило то, что мужчины стали разводиться даже при помощи СМС.