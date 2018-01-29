Злоумышленнику увеличат судебный срок за укус полицейской собаки

Как сообщается в издании New York Post, в ходе поисков пара полицейских, а также их боевая собака нашли одного из преступников. Это случилось в одной из съемных квартир города. Мужчина прятался под кучей одежды и думал, что его не найдут. Тем не менее, пес отыскал подозреваемого, но тот успел схватить собаку и укусить. Полицейские успели вовремя, поэтому освободили четвероногого товарища и арестовали мужчину.Сообщается, что животное отвели на прием к ветеринару. Оказалось, что ничего серьезного с ним не случилось и пес не получил каких-либо значимых повреждений. Преступнику грозит увеличение тюремного заключения за нападения на служебную собаку.