Злоумышленнику увеличат судебный срок за укус полицейской собаки
В городе Боскавен произошла стрельба, и местные полицейские начали заниматься поиском главных подозреваемых. Для этого сотрудникам полиции Нью-Хэмпшира необходимо было проверить город с четырьмя тысячами жителей.
Как сообщается в издании New York Post, в ходе поисков пара полицейских, а также их боевая собака нашли одного из преступников. Это случилось в одной из съемных квартир города. Мужчина прятался под кучей одежды и думал, что его не найдут. Тем не менее, пес отыскал подозреваемого, но тот успел схватить собаку и укусить. Полицейские успели вовремя, поэтому освободили четвероногого товарища и арестовали мужчину.
Сообщается, что животное отвели на прием к ветеринару. Оказалось, что ничего серьезного с ним не случилось и пес не получил каких-либо значимых повреждений. Преступнику грозит увеличение тюремного заключения за нападения на служебную собаку.
Как сообщается в издании New York Post, в ходе поисков пара полицейских, а также их боевая собака нашли одного из преступников. Это случилось в одной из съемных квартир города. Мужчина прятался под кучей одежды и думал, что его не найдут. Тем не менее, пес отыскал подозреваемого, но тот успел схватить собаку и укусить. Полицейские успели вовремя, поэтому освободили четвероногого товарища и арестовали мужчину.
Сообщается, что животное отвели на прием к ветеринару. Оказалось, что ничего серьезного с ним не случилось и пес не получил каких-либо значимых повреждений. Преступнику грозит увеличение тюремного заключения за нападения на служебную собаку.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00