Психологи: Как избавиться от интернет-зависимости

Первое, что нужно сделать для избавления от интернет-зависимости, это четко контролировать, сколько человек проводит времени в Интернете. Конечно, если человек пользуется Сетью для работы или учебы, то смысла беспокоиться нет, но если драгоценное время уходит на бессмысленный просмотр страниц, то это повод задуматься.Психологи советуют родителям несовершеннолетних детей и подростков уделять им больше заботы. Это связано с тем, что ребенок, обделенный родительским вниманием, будет предпочитать сидеть дома за компьютерной игрой, а не реальные прогулки с друзьями.Что касается взрослых, то психологи советуют развить в себе самоконтроль и ответственность за свое время и жизнь. Многие эксперты утверждают, что интернет-зависимостью страдает около 10% людей, но конечно, официальная статистика не ведется.