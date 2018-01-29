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Психологи: Как избавиться от интернет-зависимости
Многие люди предпочитают находиться в виртуальном мире. Специалисты давно ведут дискуссии по поводу такого понятия, как интернет-зависимость. Хотя официального подтверждения от медиков нет, но психологи считают интернет-зависимость настоящей болезнью. Из-за этого специалисты поделились информацией и решении данной проблемы.

Первое, что нужно сделать для избавления от интернет-зависимости, это четко контролировать, сколько человек проводит времени в Интернете. Конечно, если человек пользуется Сетью для работы или учебы, то смысла беспокоиться нет, но если драгоценное время уходит на бессмысленный просмотр страниц, то это повод задуматься.

Психологи: Как избавиться от интернет-зависимости


Психологи советуют родителям несовершеннолетних детей и подростков уделять им больше заботы. Это связано с тем, что ребенок, обделенный родительским вниманием, будет предпочитать сидеть дома за компьютерной игрой, а не реальные прогулки с друзьями.

Что касается взрослых, то психологи советуют развить в себе самоконтроль и ответственность за свое время и жизнь. Многие эксперты утверждают, что интернет-зависимостью страдает около 10% людей, но конечно, официальная статистика не ведется.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:00
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