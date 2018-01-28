Ученые: Употребление зеленых овощей снижает риск инсульта‍

Примечательно, в ходе недавней Международной конференции, посвященной проблеме инсульта, был представлен соответствующий отчет, в котором описаны методы снижения риска появления данного заболевания. Именно благоприятное воздействие зеленых овощей позволяет существенно укреплять сердечно-сосудистую систему человеку, максимально снижая риск возникновения данного заболевания. Для того, чтобы получить серьезную долю вероятности такой идеи были проведены соответствующие эксперименты, в которых принимали участие добровольцы.Средний возраст людей, принявших участие в эксперименте, составлял 54 года. В тех случаях, когда в рационе отсутствовали зеленые овощи, в 10 раз увеличилась риски появления инсульта, то есть кровоизлияния в мозг. В свою очередь, при употреблении в пищу зеленых овощей более чем на 60 процентов снижалась угроза инсульта, проявляя более положительное состояние сердечно-сосудистой системы.