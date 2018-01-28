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Анастасия Костенко копирует поведение и привычки Ольги Бузовой
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов проживают вместе уже на протяжении года, но тень Ольги Бузовой неустанно следует за парочкой, не давая спокойно жить.

Интернет-пользователи, следящие за жизнью знаменитостей, замечают, что Анастасия во многом стала напоминать Ольгу. Фанаты помнят, что ведущая "Дома-2" тяжело переживала, когда полузащитник "Локо" пропадал на сборах, а теперь так же себя ведёт и Костенко.

Анастасия Костенко копирует поведение и привычки Ольги Бузовой

Кроме того, Костенко зачастила обогащать свой микроблог красивыми фразами великих людей, чем известна и Бузовой. 23-летняя модель обожает любоваться закатами на курортах живописных стран - тоже известный приём ведущей скандальной телестройки. Помимо всего прочего, Настя называет Дмитрия "любимым", а ведь и Ольга всегда употребляла это ласковое слово при обращении к мужу.

Также стоит отметить, что сходство двух девушек касается не только поведения, но и внешности. Подписчики уже давно заметили, что Костенко старается одеваться в стиле бывшей возлюбленной Тарасова, а также делает похожие причёски. На некоторых фотографиях в Instagram Анастасию практически не отличить от 32-летней звезды российского шоу-бизнеса.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:01
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