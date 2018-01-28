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Полину Фаворскую поклонники раскритиковали за отдых на помойке
Бывшую участницу музыкальной группы SEREBRO Полину Фаворскую поклонники раскритиковали касательно отдыха на помойке. Именно таким показался подписчикам певицы пляж известного курорта Бали.

Полину Фаворскую поклонники раскритиковали за отдых на помойке

Фаворская в данное время отдыхает на Бали и постоянно делится своими публикациями. Большинство фото радует фанатов, но последний снимок фолловеры не очень хорошо оценили. Полина на публикации запечатлена на грязном пляже.

Фанаты заметили, что на берегу совсем не было людей, при этом на заднем плане обнародованного фото изображены наполовину разваленные хибары. По мнению подписчиков, это не то место, на котором певице следует отдыхать. Фанаты удивились, почему Полина не нашла более ей соответствующий пляж. Но всё же пост Фаворской в течение трёх дней сумел собрать более 35 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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