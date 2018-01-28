УЕФА может запретить игру головой в детском футболе

Стоит отметить, что подобное исследование было начато еще в прошлом году и для участия в нем пригласили представителей одного из клубов английской премьер-лиги. Так специалисты решили узнать, каким образом игра головой в футболе влияет на здоровье мозга. Таким образом, эксперты сейчас подсчитывают, сколько раз юные спортсмены бьют по мячу головой, а эти результаты потом хотят сравнить с известными на сегодняшний день данными по изучению мозга человека.Александр Чеферин считает, что если в процессе изучения данного вопроса появятся хоть малейшие доказательства негативного влияния игры головой, то в УЕФА должны будут жестко на это отреагировать.Интересно, что в США футболистам до 11 лет запрещено играть головой. Такой запрет вступил в силу 2 года назад.