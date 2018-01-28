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УЕФА может запретить игру головой в детском футболе
Как заявляет издание Telegraph, представители УЕФА намерены изучить влияние игры головой в детском футболе. Если результаты покажут, что она становиться причиной проблем со здоровьем, то ее могут запретить для детей.

УЕФА может запретить игру головой в детском футболе


Стоит отметить, что подобное исследование было начато еще в прошлом году и для участия в нем пригласили представителей одного из клубов английской премьер-лиги. Так специалисты решили узнать, каким образом игра головой в футболе влияет на здоровье мозга. Таким образом, эксперты сейчас подсчитывают, сколько раз юные спортсмены бьют по мячу головой, а эти результаты потом хотят сравнить с известными на сегодняшний день данными по изучению мозга человека.

Александр Чеферин считает, что если в процессе изучения данного вопроса появятся хоть малейшие доказательства негативного влияния игры головой, то в УЕФА должны будут жестко на это отреагировать.

Интересно, что в США футболистам до 11 лет запрещено играть головой. Такой запрет вступил в силу 2 года назад.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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