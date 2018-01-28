Ученые определили новый способ избежания укусов комаров

Основное направление исследования ученых, помочь разработке и изучению средств, исключающих возможность распространения опасных болезней, посредством укусов комаров. В ходе экспериментов биологи поставили цель проверить способности комаров «запоминать» запахи и ситуации, связанные с ними.Биологи использовали самок насекомого, представителя желтолихорадочного комара. Подопытные были помещены в условия закрытого помещения с развешенной на территории тканью, которую пропитали специфическими запахами мышей и людей. Разлетевшиеся комары, вынуждены были садиться на ткань, в этот момент, биологи искусственной вибрацией имитировали способы защиты «жертв» от возможных укусов.Эксперимент продлился сутки, в итоге, комары были выпущены на территорию другого помещения. Планировка состояла из двух коридоров. Пространство первого коридора ученые заполнили воздухом без ароматов, второй заполнили воздухом из предыдущего опыта. Наблюдения показали, что комары уверенно выбирали коридор, запах которого не напоминал им о «жертвах» предполагаемого укуса, которые могли «дать им отпор». Как предположили биологи, результаты применят в разработке составов средств, для борьбы с комариными укусами.