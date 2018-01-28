АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Ученые определили новый способ избежания укусов комаров
Биологами Вашингтонского университета США, найден способ «отучения» комаров выбирать людей в качестве жертвы. Ученые использовали способности комаров запоминать запахи. Данные получены экспериментальным методом, который содержит «тренировку» насекомых, не подлетать и не кусать людей с обусловленным ароматом.

Основное направление исследования ученых, помочь разработке и изучению средств, исключающих возможность распространения опасных болезней, посредством укусов комаров. В ходе экспериментов биологи поставили цель проверить способности комаров «запоминать» запахи и ситуации, связанные с ними.
Ученые определили новый способ избежания укусов комаров


Биологи использовали самок насекомого, представителя желтолихорадочного комара. Подопытные были помещены в условия закрытого помещения с развешенной на территории тканью, которую пропитали специфическими запахами мышей и людей. Разлетевшиеся комары, вынуждены были садиться на ткань, в этот момент, биологи искусственной вибрацией имитировали способы защиты «жертв» от возможных укусов.

Эксперимент продлился сутки, в итоге, комары были выпущены на территорию другого помещения. Планировка состояла из двух коридоров. Пространство первого коридора ученые заполнили воздухом без ароматов, второй заполнили воздухом из предыдущего опыта. Наблюдения показали, что комары уверенно выбирали коридор, запах которого не напоминал им о «жертвах» предполагаемого укуса, которые могли «дать им отпор». Как предположили биологи, результаты применят в разработке составов средств, для борьбы с комариными укусами.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости