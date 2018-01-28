Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 стартует от $25 тысяч

Стала известна стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 года, который был представлен на автосалоне в Детройте. На рынке Соединённых Штатов базовая модификация автомобиля будет реализовываться по цене от 25 190 долларов.В оснащение базовой версии внедорожника Jeep Cherokee 2019 года входит светодиодная оптика, аудиосистема со встроенными динамиками, мультимедийный центр с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов и кондиционер.Стоимость улучшенной модификации Jeep Cherokee 2019 составит 27 690 долларов. За эти деньги покупатели получат внедорожник с более расширенным функционалом. В частности, сиденья автомобиля получат отделку из виниловой ткани, появятся тонированные стёкла и 17-дюймовые колёсные диски.Также внедорожник будет предложен и в «топовой» версии Jeep Cherokee Overland, стоимость которой стартует от 39 000 долларов.