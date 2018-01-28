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Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 стартует от $25 тысяч
Стала известна стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 года, который был представлен на автосалоне в Детройте. На рынке Соединённых Штатов базовая модификация автомобиля будет реализовываться по цене от 25 190 долларов.

Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 стартует от $25 тысяч


В оснащение базовой версии внедорожника Jeep Cherokee 2019 года входит светодиодная оптика, аудиосистема со встроенными динамиками, мультимедийный центр с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов и кондиционер.

Стоимость улучшенной модификации Jeep Cherokee 2019 составит 27 690 долларов. За эти деньги покупатели получат внедорожник с более расширенным функционалом. В частности, сиденья автомобиля получат отделку из виниловой ткани, появятся тонированные стёкла и 17-дюймовые колёсные диски.

Также внедорожник будет предложен и в «топовой» версии Jeep Cherokee Overland, стоимость которой стартует от 39 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:10
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