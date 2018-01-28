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Стали известны основные ошибки лечения кашля
Кашель – не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, поэтому при его лечении следует избегать ошибок, которые стали известны благодаря специалистам.
Стали известны основные ошибки лечения кашля


Не используйте такие же средства от кашля, как и в прошлый раз. Это может усложнить постановку диагноза и смазать картину заболевания.

Не используйте самостоятельно антибиотики. Кашель может им не поддаться, и они просто ослабят организм и обострят заболевания.

Никогда не сочетайте противокашлевые препараты и средства для разжижения мокроты.

Отрицательно скажется на слизистой оболочке чай с медом, который может вызвать аллергию.

Не поможет и постельный режим с поддержанием сухого и теплого климата в комнате. Это приведет к усилению вязкости мокроты и усилению кашля.

Кашель может сигнализировать о сердечной недостаточности или опухоли органов дыхания, поэтому без назначений врача нельзя использовать компрессы, банки, горчичники - это ухудшит состояние.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:30
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