Стали известны основные ошибки лечения кашля

Не используйте такие же средства от кашля, как и в прошлый раз. Это может усложнить постановку диагноза и смазать картину заболевания.Не используйте самостоятельно антибиотики. Кашель может им не поддаться, и они просто ослабят организм и обострят заболевания.Никогда не сочетайте противокашлевые препараты и средства для разжижения мокроты.Отрицательно скажется на слизистой оболочке чай с медом, который может вызвать аллергию.Не поможет и постельный режим с поддержанием сухого и теплого климата в комнате. Это приведет к усилению вязкости мокроты и усилению кашля.Кашель может сигнализировать о сердечной недостаточности или опухоли органов дыхания, поэтому без назначений врача нельзя использовать компрессы, банки, горчичники - это ухудшит состояние.