Ученые: В последние месяцы своей жизни пациенты стремительно становятся мудрее

Ученые определяют мудрость как сложную черту с несколькими взаимосвязанными компонентами: сострадание, эмоциональная регуляция, духовность и терпимость.Исследователи из Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Диего, обратились к 21 пациенту госпиталя в возрасте от 58 до 97 лет, которым осталось жить не больше шесть месяцев, и попросили их описать, какие характеристики мудрости те считают основными.Серьезный смертельный диагноз значительно изменил понимание мудрости пациентов, к чему пришли эксперты. «Моя перспектива, мой взгляд на жизнь, мой взгляд на все изменился, – сказал один участник исследования. – Он стал более взрослым».Одной из повторяющихся тем среди опрошенных пациентов была поиски признания или примирения с их болезнью, особенно с точки зрения физических изменений и потери функционирования.«Это не пассивный «отказ», а скорее активный процесс преодоления, – сказал автор Лори П. Монтросс-Томас, помощник адъюнкт-профессора в Департаменте семейной медицины и общественного здравоохранения. – Участники настаивали на том, насколько они ценят жизнь. Они испытывают полное наслаждение временем, которое у них осталось, и тем самым, находят красоту в повседневности».