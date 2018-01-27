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Ученые: В последние месяцы своей жизни пациенты стремительно становятся мудрее
Согласно статье, опубликованной в журнале International Psychogeriatrics, пациенты со смертельными болезнями часто испытывают ускоренный личный рост в последние дни жизни, становятся более благодарными, решительными и позитивно настроенными. Исследователи обнаружили, что такие изменения напрямую связаны с приходом мудрости.
Ученые: В последние месяцы своей жизни пациенты стремительно становятся мудрее


Ученые определяют мудрость как сложную черту с несколькими взаимосвязанными компонентами: сострадание, эмоциональная регуляция, духовность и терпимость.

Исследователи из Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Диего, обратились к 21 пациенту госпиталя в возрасте от 58 до 97 лет, которым осталось жить не больше шесть месяцев, и попросили их описать, какие характеристики мудрости те считают основными.

Серьезный смертельный диагноз значительно изменил понимание мудрости пациентов, к чему пришли эксперты. «Моя перспектива, мой взгляд на жизнь, мой взгляд на все изменился, – сказал один участник исследования. – Он стал более взрослым».

Одной из повторяющихся тем среди опрошенных пациентов была поиски признания или примирения с их болезнью, особенно с точки зрения физических изменений и потери функционирования.

«Это не пассивный «отказ», а скорее активный процесс преодоления, – сказал автор Лори П. Монтросс-Томас, помощник адъюнкт-профессора в Департаменте семейной медицины и общественного здравоохранения. – Участники настаивали на том, насколько они ценят жизнь. Они испытывают полное наслаждение временем, которое у них осталось, и тем самым, находят красоту в повседневности».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:02
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