Эксперты: Аэробные упражнения помогают замедлить проявление симптомов болезни Альцгеймера

Данные результаты – первые, которые показали, что аэробные упражнения могут быть более эффективными среди пожилых людей, которые подвержены риску или болеют AD, чем другие виды занятий.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует пожилым людям умеренно тренироваться 150 минут в неделю (например, ходить) и заниматься интенсивными аэробными тренировками 75 минут в неделю. ВОЗ также рекомендует данной возрастной группе выполнять упражнения по укреплению мышц как минимум два раза в неделю.Исследователи задействовали в работе 1 145 взрослых людей 75-79 лет, 65% которых были подвержены риску развития AD, а 35% заболевание уже было диагностировано.Полученные данные показывают, что пожилые люди, занимающиеся аэробными упражнениями, улучшили работу когнитивной функции в три раза больше, чем те, кто участвовал в комбинированных аэробных и силовых тренировках.Болезнь Альцгеймера – это расстройство головного мозга, которое со временем разрушает способности памяти и мышления. В настоящее время состояние неизлечимо, доступны лишь различные способы терапии.На сегодня около 5,3 миллиона американцев живут с AD. Ожидается, что число пожилых людей, страдающих данным заболеванием, к 2050 году возрастет в три раза.