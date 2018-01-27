На сайте Geekbench появились данные о смартфоне Nokia 7 Plus

Исходя из данных Geekbench, смартфон Nokia 7 Plus получил более производительное аппаратное обеспечение. Так внутри работает процессор Snapdragon 660 с восемью ядрами Kryo 260. За графику будет отвечать чип Adreno 512. Также стоит выделить модем беспроводной связи X12 LTE. Объем оперативной памяти составит 4 гигабайта.Диагональ дисплея 5,2 дюйма, при этом разрешение матрицы будет на уровне Full HD, то есть 1920 × 1080 пикселей. Фронтальный сенсор обеспечит 5 Мп разрешения, а основной – 16 Мп. Управление программным обеспечением будет осуществляться с помощью операционной системы Android 8.0 Oreo.Считается, что новинку должны представить в рамках будущей выставки Mobile World Congress 2018, которая запланирована в Барселоне в конце февраля.