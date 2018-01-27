Экстрасенс из РФ сообщил о вероятности начала Третьей мировой войны в 2018 году

Самый авторитетный медиум России, триумфатор «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс высказался по поводу мировых процессов, ожидающих россиян в ближайшее время. Шепс сообщил, что очень высока вероятность военного конфликта в 2018-м между США и Россией, американо-российский военный конфликт будет проходить на территории третьих государств. Также медиум дал положительный прогноз по поводу украино-российских отношений, которые в наступившем году значительно «потеплеют».Напомним, о том, что один из катренов Мишеля Нострадамуса эксперты расшифровывают, как предупреждение о мировом военном конфликте, который возникнет… в 2018 году! По мнению Нострадамуса «большая война начнется во Франции» и продлится 27 лет. Добавим, что и португальский предсказатель Горацио Вильегас, знавший о том, что Трамп победит на выборах в США за два года до произошедшего, также сообщает о предстоящей войне. Вильегас не только называет противоборствующие стороны (РФ, Китай, США, КНДР), но и рискует назвать даже день начала военных действий - 13 мая.