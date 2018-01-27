АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Экстрасенс из РФ сообщил о вероятности начала Третьей мировой войны в 2018 году
Россиянин Александр Шепс, торжествовавший на известном шоу «Битва экстрасенсов», спрогнозировал несколько глобальных событий в наступившем году. Медиум предсказал возможное развязывание Третьей мировой войны, в которую будут втянуты США и РФ, а также примирения России и Украины.

Экстрасенс из РФ сообщил о вероятности начала Третьей мировой войны в 2018 году


Самый авторитетный медиум России, триумфатор «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс высказался по поводу мировых процессов, ожидающих россиян в ближайшее время. Шепс сообщил, что очень высока вероятность военного конфликта в 2018-м между США и Россией, американо-российский военный конфликт будет проходить на территории третьих государств. Также медиум дал положительный прогноз по поводу украино-российских отношений, которые в наступившем году значительно «потеплеют».

Напомним, о том, что один из катренов Мишеля Нострадамуса эксперты расшифровывают, как предупреждение о мировом военном конфликте, который возникнет… в 2018 году! По мнению Нострадамуса «большая война начнется во Франции» и продлится 27 лет. Добавим, что и португальский предсказатель Горацио Вильегас, знавший о том, что Трамп победит на выборах в США за два года до произошедшего, также сообщает о предстоящей войне. Вильегас не только называет противоборствующие стороны (РФ, Китай, США, КНДР), но и рискует назвать даже день начала военных действий - 13 мая.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 17:36
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости