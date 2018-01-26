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Беспилотные парусники будут исследовать труднодоступную среду Мирового океана
Компания под названием Saildrone подошла основательно к проблеме изучения Мирового океана. В частности, исследования океана, направленные на слежение за океанической окружающей средой, считая рыбу, оценивание продовольственных ресурсов, контроль находящихся под угрозой исчезновения видов. Их судно, также имеющее название компании, является автономным парусником с инструментами для сбора данных из окружающей океанской среды.

Беспилотные парусники будут исследовать труднодоступную среду Мирового океана


«Полностью оборудованный Saildrone оснащен мощными океанографическим и атмосферным датчиками, способными добраться до любой части Мирового океана и выполнять адаптивную выборку», - сообщается на сайте компании.

Saildrones можно дистанционно контролировать через спутниковую связь из любой точки мира. Компания на своем сайте объяснила, что данные передаются обратно на берег через спутник и доставляются пользователям через API. Походные лодки плывут на ветровой энергии. Они используют солнечную энергию для компьютеров на борту. Парусники могут находиться в море до 12 месяцев, с тем чтобы помочь в информационных миссиях, от оценки запасов до загрузки данных от датчиков подповерхностного слоя, реагирования на морские чрезвычайные ситуации.



Австралийская организация по научным исследованиям и промышленным исследованиям (CSIRO) объявила о партнерстве с Saildrone в Сан-Франциско. Флот беспилотных наземных судов будет собирать данные из Южного океана. Пятилетний проект увидит три парусника, исследующих изолированные воды между Австралией и Антарктидой, так как это грубый участок океана, негостеприимный для пилотируемых судов.

Океанические данные ценны, но на протяжении десятилетий единственным способом изучения враждебных вод в мире было развертывание стационарного буя, запуск спутника в космос или отправка правительственного исследовательского судна, которое запускает сотни тысяч долларов в день для работы верхней части его первоначальной цены сотен миллионов долларов. Saildrone предлагает правительственным исследователям и частным компаниям более доступную информацию о популяциях рыб и дикой природы, экологическом здоровье, температурах океана, погоде и изменении климата.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:53
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