Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО

Массивное природное образование расположилось недалеко от города Алис - Спрингс, но само имя объекта вызывало много дискуссий среди ученых. Одна версия считает, что это связано с древними владельцами земель, живших рядом с горой, но еще перевод упоминает об обители предков. Лингвисты не могут точно перевести название из-за многих племен и наречий, уходящих своими корнями в прошлое. На континенте 700 миллионов лет назад был остров из горного массива, окруженный со всех сторон водами озера Амадиус. Время разрушило творение природы, создав уникальную достопримечательность, внутри которой сохранились пещеры с наскальными рисунками. Красный песчаник позволяет ей менять свою цветовую гамму на протяжении дня, а необычное зрелище завораживает гостей, но вечером лишь темный силуэт скалы виднеется на фоне песков.Европейцы открыли это чудо в 19 веке, после чего британскому ученому Уильяму Госсу удалось подняться на его вершину и назвать покоренную гору в честь губернатора страны Генри Эрса. Затем аборигенам в 20 веке удалось добиться разрешения властей и вернуть святыне настоящее имя, а первые туристы попали сюда лишь в конце 50-х годов после проложенной магистрали. Сейчас 50000 человек посещают заповедник, ставший достоянием ЮНЕСКО. Также скала стала собственностью народа анангу, который сдал ее в аренду властям и получает 75000 долларов вместе с процентами за билеты. Однако аборигены всегда рассказывали, что необычное место дает людям силы для выживания на бесплодных землях, а также в древности ее строителями были великаны. Отсюда нельзя брать даже маленький камень в виде сувенира из-за древнего проклятия. Когда скала была маленькой, возле нее жили два племени, которые были приглашены в гости третьими собратьями. Хозяева также попросили прийти на праздник женщин-ящериц, славившихся своей красотой и изящными манерами, вот только по дороге они повстречали приглашенных мужчин. Ухаживания стали причиной неявки гостей к людям, посчитавшим такие события оскорблением. Племя обладало магическими способностями и решило уничтожить врагов, послав к ним огромных собак вместе с ядовитыми змеями.После убийства аборигенов гора выросла и поглотила их души, ставших камнями, так что мертвецы мстят живым людям за потревоженный покой. Сначала туристы долго смеялись над легендами местных жителей, но когда на них после таких сувениров начала обрушиваться вереница бед, часто заканчивающаяся летальными исходами, они стали быстро возвращать украденные раритеты назад. Сотрудники парка возвращают их на место, однако никто не знает, помогает ли такое действие виновникам оскорбления призраков. Потому он сразу просят гостей делать фото, но ничего не забирать из этого уголка природы. Ученые во время исследований выяснили, что аборигены жили здесь 10000 лет назад. Несмотря на высокую температуру и малое количество растений возле горы имеется источник с чистой водой, притягивающий к себе племена. В пещерах есть много рисунков богов, почитаемых народом. Они до сих пор считают хозяином этого места водяного питона, который появляется в сопровождении черного варана. Потому возле него часто проводятся ритуалы и есть территории, куда путешественникам вход воспрещен.Возле святыни собирается коренное население с разных уголков страны, считая ее великим местом силы, способной исполнить желания. Некоторые люди уверены, что внутри скалы живут злые духи, которым нужно принести жертву, чтобы избежать неприятностей, но никто из них не смеет подняться на вершину, так как это чревато негативными последствиями. Потому все осуждают глупых европейцев, спешащих показать свои способности альпинистов. Улуру является дверью в иной мир и здесь предками была проложена “тропа сновидений”. Когда наша планета только формировалась, в этом уголке жили заячьи кенгуру и люди - питоны, на которых напало агрессивное племя змей. Тогда богиня Земли сжалилась над своими созданиями и уничтожила врагов ядовитыми облаками. До сих пор тут стоит незримый страж, который сохраняет энергетику и следит за правильным выполнением обрядов, вызывая духов сновидений.Потому территория стала аномальной зоной континента, куда часто любят заглядывать внеземные гости. Многие свидетели события видели над вершиной НЛО в форме треугольников, которые не получалось зафиксировать с помощью радаров. Внутри одной пещеры есть изображение бога Ванджины, похожего на гуманоида в скафандре. Возможно, эти существа действительно выходили с людьми на контакт, а местные умельцы решили нарисовать их для потомков. Ученые скрежещут зубами, слушая такие сообщения, однако, они до сих пор не могут найти причину появления сильного ветра, после чего над пустыней проливаются дожди. Этот феномен сразу окрашивает склоны в красный цвет, а аборигены собираются возле горы, чтобы поклониться очередному чуду небес.