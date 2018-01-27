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Девушка возле реки запечатлела на камеру фантом женщины в длинном платье
Пользователи “Reddit” заметили новое фото, опубликованное девушкой после прогулки возле реки. Она запечатлела на камеру фантом женщины в длинном платье, находящуюся недалеко от рыбака.

Свидетельница события не видела особ женского пола на берегу, как и увлеченный ловлей мужчина. Только после просмотра материалов она заметила на снимке странный полупрозрачный силуэт высокой дамы, у которой ветер развевает волосы. Читатели сразу предположили, что это могла быть супруга человека, при жизни не разделявшая его увлечения.

Девушка возле реки запечатлела на камеру фантом женщины в длинном платье


Сейчас она приходит сюда и смотрит на живого избранника. Скептики отметили, что это могла быть обычная иллюзия, созданная зимним кустом. Однако большинство людей даже не сомневаются, что в кадре появилось настоящее привидение.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:20
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