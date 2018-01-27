Девушка возле реки запечатлела на камеру фантом женщины в длинном платье

Свидетельница события не видела особ женского пола на берегу, как и увлеченный ловлей мужчина. Только после просмотра материалов она заметила на снимке странный полупрозрачный силуэт высокой дамы, у которой ветер развевает волосы. Читатели сразу предположили, что это могла быть супруга человека, при жизни не разделявшая его увлечения.Сейчас она приходит сюда и смотрит на живого избранника. Скептики отметили, что это могла быть обычная иллюзия, созданная зимним кустом. Однако большинство людей даже не сомневаются, что в кадре появилось настоящее привидение.