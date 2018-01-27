Американцы во время прогулки сделали фото снежного человека на дереве
В сетях появились фото, опубликованные американцами, предпочитающими оставаться анонимами. Во время прогулки они сделали фото снежного человека на дереве, который поспешил быстро удалиться от людей.
Мужчины были в лесу и услышали непонятные звуки, раздавшиеся над головами. Они заметили огромную мохнатую фигуру существа, быстро прыгающего по веткам, после чего были настолько поражены необычным зрелищем, что решили быстро запечатлеть его на камеру. В Северной Америке не водятся обезьяны, так что это мог быть только йети.
В последнее время загадочные создания природы становятся жертвами людских технологий, так как массовая вырубка лесных массивов заставляет их уходить с родных мест. Также охотники мечтают заполучить тело бигфуда, чтобы потом показать его обществу. Эксперты считают снежных людей выходцами из параллельного мира, часто замеченных возле крупных городов. Жители Подмосковья тоже сталкивались с криптидами, восхищающих их своими способностями.
Мужчины были в лесу и услышали непонятные звуки, раздавшиеся над головами. Они заметили огромную мохнатую фигуру существа, быстро прыгающего по веткам, после чего были настолько поражены необычным зрелищем, что решили быстро запечатлеть его на камеру. В Северной Америке не водятся обезьяны, так что это мог быть только йети.
В последнее время загадочные создания природы становятся жертвами людских технологий, так как массовая вырубка лесных массивов заставляет их уходить с родных мест. Также охотники мечтают заполучить тело бигфуда, чтобы потом показать его обществу. Эксперты считают снежных людей выходцами из параллельного мира, часто замеченных возле крупных городов. Жители Подмосковья тоже сталкивались с криптидами, восхищающих их своими способностями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00