Наследницы Валерия Меладзе навестили его на рабочем месте

Подписчики были в восторге от такого сюрприза, отметив, что девушки похожи на свою мать Ирину. Они написали много лестных комментариев в их адрес, назвав всех красавицами, после чего шутливо заметили, как великолепно смотрится Валерий Меладзе на фоне такого женского цветника.Пользователи сетей назвали дочерей группой поддержки артиста и были рады, что они смогли немного отвлечь его от напряженного графика работы. Старшая наследница счастлива в браке со своим избранником Нури Вергезе, а сам исполнитель имеет двух сыновей после второго брака с Альбиной Джанабаевой.