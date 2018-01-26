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Наследницы Валерия Меладзе навестили его на рабочем месте
Певец сейчас много времени проводит на съемках детского “Голоса”, так что наследницы решили навестить звездного отца на рабочем месте. Валерий Меладзе позировал вместе с ними возле гримерки, после чего дочь Инга опубликовала фото в Instagram.

Подписчики были в восторге от такого сюрприза, отметив, что девушки похожи на свою мать Ирину. Они написали много лестных комментариев в их адрес, назвав всех красавицами, после чего шутливо заметили, как великолепно смотрится Валерий Меладзе на фоне такого женского цветника.

Наследницы Валерия Меладзе навестили его на рабочем месте


Пользователи сетей назвали дочерей группой поддержки артиста и были рады, что они смогли немного отвлечь его от напряженного графика работы. Старшая наследница счастлива в браке со своим избранником Нури Вергезе, а сам исполнитель имеет двух сыновей после второго брака с Альбиной Джанабаевой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
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