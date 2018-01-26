Поклонники Анастасии Решетовой подвергли критике ее слова о спокойном отдыхе

Сейчас она наслаждается отдыхом на берегу океана и любит занятия серфингом, а также отметила, что такой досуг помогает ощутить вкус другой жизни без клубов, ресторанов или шопинга. Анастасия Решетова не любит эти виды отдыха и перед поездкой домой хочет порадоваться дням, проведенным в уединении.Подписчики сразу написали в комментариях, что она пытается показать себя идеальной особой. Они даже не сомневаются в присутствии музыканта рядом с возлюбленной, который не будет просто сидеть в бунгало без вечеринок в клубах. Некоторые лица заподозрили девушку в беременности, заметив, что она пытается скрыть свой живот, но это пока остается лишь слухами. Пара не спешит порадовать фанатов своей свадьбой и рождением наследника.