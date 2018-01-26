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Поклонники Анастасии Решетовой подвергли критике ее слова о спокойном отдыхе
Избранница рэпера Тимати решила опубликовать в Instagram небольшой пост, в котором рассказала о своей любви к спокойному отдыху. Однако поклонники Анастасии Решетовой стали сомневаться в ее словах и подвергли девушку критике.

Сейчас она наслаждается отдыхом на берегу океана и любит занятия серфингом, а также отметила, что такой досуг помогает ощутить вкус другой жизни без клубов, ресторанов или шопинга. Анастасия Решетова не любит эти виды отдыха и перед поездкой домой хочет порадоваться дням, проведенным в уединении.

Поклонники Анастасии Решетовой подвергли критике ее слова о спокойном отдыхе


Подписчики сразу написали в комментариях, что она пытается показать себя идеальной особой. Они даже не сомневаются в присутствии музыканта рядом с возлюбленной, который не будет просто сидеть в бунгало без вечеринок в клубах. Некоторые лица заподозрили девушку в беременности, заметив, что она пытается скрыть свой живот, но это пока остается лишь слухами. Пара не спешит порадовать фанатов своей свадьбой и рождением наследника.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:32
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