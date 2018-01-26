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Специалисты: Загрязнение океанов пластиком ведет к заболеванию кораллов
Ученые выяснили, что пластмассовый мусор в океанах пагубно влияет не только на птиц, черепах и китов, но и на кораллы. Согласно исследованиям, кораллы рифов Азии и Австралии, запутанные в пластике, на 90% чаще страдают от болезни, которая приводит к погибели.
Специалисты: Загрязнение океанов пластиком ведет к заболеванию кораллов


В период с 2011 по 2014 год исследователи рассмотрели более 124 000 кораллов в 159 рифах Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором находится более 55% всех мировых рифов. По их оценкам, на коралловых рифах в этом районе обнаружено более 11 миллиардов пластиковых предметов. Согласно исследованию, опубликованному сегодня в Science, пластик провоцирует вспышки болезней кораллов.

Существуют различные причины, по которым пластик может приводить к заболеваниям кораллов, как сообщил The Verge соавтор исследования Джолеа Лэмб, морской биолог Корнельского университета. Пластик может закрыть кораллы от света и лишить кислорода, надрезать часть кораллов или вызвать болезнь посредством легко распространяющихся бактерий. Предыдущие исследования показали, что в пластиковом мусоре преобладает бактериальный род Vibrio.

Хорошая новость заключается в том, что данная проблема разрешима: лучшее управление отходами в таких развивающихся странах, как Индонезия, может предотвратить попадание большей части пластмассового мусора в океан. Хорошим вкладом также станет сокращение использования одноразовых стаканов, тарелок и бутылок с водой.

Коралловые рифы уже страдают из-за глобального потепления. Учитывая растущие темпы обесцвечивания, просто необходимо ограждать рифы от мусора, ведь это может стоить кораллам жизни.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:54
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