Специалисты: Загрязнение океанов пластиком ведет к заболеванию кораллов

В период с 2011 по 2014 год исследователи рассмотрели более 124 000 кораллов в 159 рифах Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором находится более 55% всех мировых рифов. По их оценкам, на коралловых рифах в этом районе обнаружено более 11 миллиардов пластиковых предметов. Согласно исследованию, опубликованному сегодня в Science, пластик провоцирует вспышки болезней кораллов.Существуют различные причины, по которым пластик может приводить к заболеваниям кораллов, как сообщил The Verge соавтор исследования Джолеа Лэмб, морской биолог Корнельского университета. Пластик может закрыть кораллы от света и лишить кислорода, надрезать часть кораллов или вызвать болезнь посредством легко распространяющихся бактерий. Предыдущие исследования показали, что в пластиковом мусоре преобладает бактериальный род Vibrio.Хорошая новость заключается в том, что данная проблема разрешима: лучшее управление отходами в таких развивающихся странах, как Индонезия, может предотвратить попадание большей части пластмассового мусора в океан. Хорошим вкладом также станет сокращение использования одноразовых стаканов, тарелок и бутылок с водой.Коралловые рифы уже страдают из-за глобального потепления. Учитывая растущие темпы обесцвечивания, просто необходимо ограждать рифы от мусора, ведь это может стоить кораллам жизни.