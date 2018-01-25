Ученые выявили, что мельчайшие частицы аэрозоли могут усиливать штормы и грозы

«Мы показали, что присутствие этих частиц является одной из причин, почему некоторые штормы становятся настолько сильными и производят так много дождей. В теплой и влажной области, где атмосферные условия в противном случае очень чисты, вторжение очень мелких частиц может оказать существенное влияние, - сказал Ювен Фан из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики, который является автором статьи в Science.

Исследование фокусируется на мощности мельчайших частиц в воздухе, известных как аэрозоли, исходящих от городского и промышленного загрязнения воздуха, лесных пожаров и других источников. В то время как ученые знали, что аэрозоли могут играть важную роль в формировании погоды и климата, новое исследование показывает, что наименьшая из частиц имеет негативный эффект: частицы размером менее одной тысячной ширины человеческого волоса могут привести к усилению бурь, росту облаков и выпадению осадков.Выводы основаны главным образом на уникальных данных, которые были получены в ходе исследовательской кампании GoAmazon, где ученые проводили наземные и воздушные измерения, связанные с климатом в течение 2014-2015 годов. Кампанию проводил Исследовательский центр по оценке атмосферных радиационных излучений (ARM), орган пользователя Министерства энергетики США.В этом исследовании ученые изучили роль сверхмелкозернистых частиц размером менее 50 нанометров в развитии гроз. Новое исследование показало, что эти частицы, влияние которых на облака в основном пренебрегают до сих пор, могут активизировать облака намного мощнее, чем их более крупные коллеги.