Удивительное открытие связывает кислый вкус к способности внутреннего уха ощущать равновесие - ученые

Протоны контролируют, является ли раствор кислотным или щелочным. Они устанавливают pH. Неудивительно, что протоны не пересекают клеточные мембраны; они должны транспортироваться через мембрану через специальные белки, такие как ионные каналы.Хотя был идентифицирован ген, кодирующий ионный канал, позволяющий протонам покинуть клетки, неизвестно, необходим ли один ген или несколько для образования ионного канала, который пропускает протоны в клетки. Теперь исследование кислого вкуса определило семейство генов otopetrin в качестве кодирующих протонопроводящих ионных каналов.Первоначально это семейство генов было определено как важное для баланса. Но, изучая вкусовое восприятие, группа во главе с Эмили Лиман, профессором биологических наук USC Dornsife, обнаружила, что Otop1 кодирует протонный канал, давая подсказки о том, как otopetrin1 способствует внутренней функции и равновесию уха.В вестибулярной системе Otop1 необходим для формирования и функции структур, называемых отокониями, которые являются кристаллами карбоната кальция, восприимчивых к гравитации и ускорению. Исследователи предполагают, что отоптрины поддерживают рН, подходящий для образования отокония.В системе вкуса отопелки могут быть вовлечены в чувствительные кислоты как часть восприятия кислого вкуса. Функция этих протонных каналов в других тканях неизвестна.«Мы никогда в течение миллиона лет не ожидали, что молекула, которую мы искали в клетках вкуса, также будет обнаружена в вестибулярной системе. Это подчеркивает силу фундаментальных или фундаментальных исследований », - сказал Лиман.