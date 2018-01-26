АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Лекарства будущего: Растения займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов
Сейчас в медицине используется только 1% растений, однако, многие виды представителей флоры до сих пор не исследованы учеными. Последние опыты доказали, что они в будущем займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов, став альтернативой антибиотикам.

Дубровник всегда использовался народными целителями для снятия воспаления и обезболивания, а также трава входит в состав аперитивов, что также относится к ликеру Шартрез. Однако его были вынуждены снять с продажи из-за болезни печени у некоторых лиц, но потом стало известно, что токсическое вещество, находящееся в составе растения, не представляет угрозы для здоровья людей. Сейчас многие препараты создаются на основе 40000 видов растений, а оборудование позволяет выделить все вещества и изучить их свойства. Кроме анализов ученые занимаются выращиванием культур и исследуют воздействие ферментов, не забывая обращать внимание на побочные действия. Благодаря строгому отбору выделяются соединения, из которых можно создать препараты различного действия.

Лекарства будущего: Растения займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов


Составные компоненты кокаина успешно применяются в стоматологии, а мадагаскарский розовый барвинок помог медикам получить лекарства от онкологии. В 70-х годах эксперты заинтересовались свойствами дерева жакаранде, после чего обратили внимание на охрозию. Затем был проведен ряд опытов над вытяжками тиса и омелы вместе с клещевиной. Оказалось, что их вещества могут эффективно бороться с некоторыми формами недуга, но до полной победы еще далеко. Сейчас специалисты надеются найти аналоги существующим средствам, вызывающим сильные побочные действия.

Лекарства будущего: Растения займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов


С помощью антибиотиков люди спасались от многих заболеваний, вызванных бактериями, но в настоящее время вирусы не реагируют на их действие. Когда началась борьба со СПИДом, были изучены свойства сосны мелкоцветной и комнатного каштана, ядом которого аборигены пропитывают стрелы. Цианобактерии благодаря сульфолипидам успешно борются с ВИЧ, а также сюда относятся семена китайской горькой тыквы вместе с клубнями змеиного огурца и листьями некоторых видов гвоздик. Привычный зверобой отлично помогает пациентам справиться с депрессией и сильной усталостью, а также он прекрасно заживляет раны.

Лекарства будущего: Растения займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов


Многие недуги связаны со сбоем гормональной системы, после чего организм начинает быстро стареть. В клубнях ямса были найдены аналоги прогестерона и кортизона, дающие возможность лечить кожные болезни и ревматизм. Также из него было выделено DHEA, используемое для продления молодости, а недавно хорошие результаты в данном направлении показала агава. Однако ученые рассматривают соединения насекомых и морских организмов. Пока люди прекрасно знают о лечебных свойствах пчелиного яда и шпанской мушке, ставшей сильным афродизиаком, но личинки некоторых видов мух могут очистить гнойные раны и вылечить гангрену. Есть лекарства, изготовленные из водорослей, а губки и кораллы позволили разработать эффективные аналоги, помогающие при нервных расстройствах и лейкемии.

Лекарства будущего: Растения займут достойное место в фармацевтике и будут спасать человечество от недугов
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости