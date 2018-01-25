Специалисты: Небольшие изменения личности могут помочь предсказать болезнь Альцгеймера
Новые исследования ученых клиники Майо показывают, что даже незначительные изменения личности, связанные со старением, могут помочь предсказать развитие болезни Альцгеймера.
Исследователи объясняют, что ключевой особенностью заболевания Альцгеймера является потеря памяти и утрата способности мыслить и принимать решения, то есть снижение познавательных способностей.
Изменения могут проявляться медленно, во время фазы, называемой «мягкие когнитивные нарушения» (или MCI). Различные болезни могут вызвать MCI, но наиболее распространенная – Альцгеймера.
Изменения личности и проблемы с поведением, которые возникают при болезни Альцгеймера, так же тревожны для пациентов и тех, кто ухаживают за больными, как потеря памяти и другие трудности.
После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что изменения личности, которые могут привести к перемене поведения, происходят на ранней стадии развития болезни Альцгеймера. Поведенческие изменения, однако, могут быть едва заметными и включают колебания настроения, депрессию и беспокойство.
Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования для диагностики ранних изменений личности, чтобы помочь специалистам разработать более эффективные методы лечения болезни Альцгеймера или даже варианты профилактики.
Исследователи объясняют, что ключевой особенностью заболевания Альцгеймера является потеря памяти и утрата способности мыслить и принимать решения, то есть снижение познавательных способностей.
Изменения могут проявляться медленно, во время фазы, называемой «мягкие когнитивные нарушения» (или MCI). Различные болезни могут вызвать MCI, но наиболее распространенная – Альцгеймера.
Изменения личности и проблемы с поведением, которые возникают при болезни Альцгеймера, так же тревожны для пациентов и тех, кто ухаживают за больными, как потеря памяти и другие трудности.
После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что изменения личности, которые могут привести к перемене поведения, происходят на ранней стадии развития болезни Альцгеймера. Поведенческие изменения, однако, могут быть едва заметными и включают колебания настроения, депрессию и беспокойство.
Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования для диагностики ранних изменений личности, чтобы помочь специалистам разработать более эффективные методы лечения болезни Альцгеймера или даже варианты профилактики.