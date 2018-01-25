Специалисты: Небольшие изменения личности могут помочь предсказать болезнь Альцгеймера

Исследователи объясняют, что ключевой особенностью заболевания Альцгеймера является потеря памяти и утрата способности мыслить и принимать решения, то есть снижение познавательных способностей.Изменения могут проявляться медленно, во время фазы, называемой «мягкие когнитивные нарушения» (или MCI). Различные болезни могут вызвать MCI, но наиболее распространенная – Альцгеймера.Изменения личности и проблемы с поведением, которые возникают при болезни Альцгеймера, так же тревожны для пациентов и тех, кто ухаживают за больными, как потеря памяти и другие трудности.После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что изменения личности, которые могут привести к перемене поведения, происходят на ранней стадии развития болезни Альцгеймера. Поведенческие изменения, однако, могут быть едва заметными и включают колебания настроения, депрессию и беспокойство.Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования для диагностики ранних изменений личности, чтобы помочь специалистам разработать более эффективные методы лечения болезни Альцгеймера или даже варианты профилактики.