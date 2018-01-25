Ученые: Чувства могут определить тип объятий

Исследователи из Рурского университета Бохум изучили около 2000 естественных объятий на терминалах прибытия и вылета в немецком международном аэропорту.Исследователи предположили, что перед улетающими рейсами объятия знаменуют об отрицательных эмоциях: людям приходится прощаться с близкими, к тому же почти 40% всех воздушных путешественников боятся летать. Объятия после прибывающих рейсов вызывают положительные эмоции.В соответствии с другими аналогичными исследованиями, ученые обнаружили, что большинство людей предпочитают правосторонние объятия. Левосторонние же происходят в более эмоционально заряженных ситуациях, как положительных, так и отрицательных.«Объясняется это влиянием правого полушария, которое контролирует левую часть тела и обрабатывает как положительные, так и отрицательные эмоции», – сказал ведущий автор Джулиан Пахайзер, M.Sc.Исключением является взаимоотношение между двумя мужчинами: здесь исследователи наблюдали склонность к левостороннему объятию даже в нейтральных ситуациях.«Многие мужчины считают объятия между мужчинами чем-то негативным, поэтому склонны воспринимать их как негативные даже в нейтральных ситуациях, например, при встрече, – сказал исследователь Себастьян Окленбург. – В этой ситуации правое полушарие активируется из-за отрицательных эмоций и вызывает левостороннее движение».