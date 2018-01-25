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Учёные: В океане найден опасный вирус
Ученые нашли в океане вирус, который активно уничтожает бактерии, но в скором времени он может добраться до животных, а когда-то и до людей.

Недавно этот вирус был найден и изучен учеными из Массачусетского университета. Исследователи рассказали, что данный вирус выглядит как огромное темное пятно, но о его структуре и характеристике говорить пока сложно. Новый вирус назвали Autolykiviridae, пока о нем известно лишь то, что у него очень короткий геном, которой составляет всего 10 тысяч нуклеотидов. Кроме того новый вирус имеет способность убивать около 40% всех бактерий.
Учёные: В океане найден опасный вирус

На данный момент ученые стараются определить, где ещё кроме океана может распространяться вирус и для кого он может оказаться смертельным. Есть предположение, что Autolykiviridae играет важную роль в экосистеме океана, и что в 1 миллилитре воды содержится около десятка млн вирусов.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 19:55
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