Учёные: В океане найден опасный вирус

Недавно этот вирус был найден и изучен учеными из Массачусетского университета. Исследователи рассказали, что данный вирус выглядит как огромное темное пятно, но о его структуре и характеристике говорить пока сложно. Новый вирус назвали Autolykiviridae, пока о нем известно лишь то, что у него очень короткий геном, которой составляет всего 10 тысяч нуклеотидов. Кроме того новый вирус имеет способность убивать около 40% всех бактерий.На данный момент ученые стараются определить, где ещё кроме океана может распространяться вирус и для кого он может оказаться смертельным. Есть предположение, что Autolykiviridae играет важную роль в экосистеме океана, и что в 1 миллилитре воды содержится около десятка млн вирусов.