JDI представила новую технологию сканера отпечатков пальцев

Новая технология называется Pixel Eyes. Размер такого сканер отпечатков пальцев составляет 8х8 мм. Сенсор очень чувствительный и реагирует на малейшее прикосновение человека. Датчик настолько точный, что способен не просто сканировать подушечку пальца, а устанавливать папиллярный узор на пальцах пользователя.Отмечается, что путать Pixel Eyes с технологией Synaptics от Vivo не стоит. Второй вариант является просто встроенным сканером под экраном, а разработка JDI является отдельной активной областью для сканирования отпечатков пальцев.Первые поставки таких комплектующих могут начаться уже в следующем году.