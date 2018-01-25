JDI представила новую технологию сканера отпечатков пальцев
Japan Display Inc. разработала первый в мире прототип дактилоскопического сканера, который заключен под стекло и сделан по емкостной технологии. Таким образом, опция будет внедрена в различные девайсы и гаджеты, которым необходима надежная система безопасности.
Новая технология называется Pixel Eyes. Размер такого сканер отпечатков пальцев составляет 8х8 мм. Сенсор очень чувствительный и реагирует на малейшее прикосновение человека. Датчик настолько точный, что способен не просто сканировать подушечку пальца, а устанавливать папиллярный узор на пальцах пользователя.
Отмечается, что путать Pixel Eyes с технологией Synaptics от Vivo не стоит. Второй вариант является просто встроенным сканером под экраном, а разработка JDI является отдельной активной областью для сканирования отпечатков пальцев.
Первые поставки таких комплектующих могут начаться уже в следующем году.
Новая технология называется Pixel Eyes. Размер такого сканер отпечатков пальцев составляет 8х8 мм. Сенсор очень чувствительный и реагирует на малейшее прикосновение человека. Датчик настолько точный, что способен не просто сканировать подушечку пальца, а устанавливать папиллярный узор на пальцах пользователя.
Отмечается, что путать Pixel Eyes с технологией Synaptics от Vivo не стоит. Второй вариант является просто встроенным сканером под экраном, а разработка JDI является отдельной активной областью для сканирования отпечатков пальцев.
Первые поставки таких комплектующих могут начаться уже в следующем году.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30