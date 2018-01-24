Новый "бескислородный" метод может помочь обнаружить жизнь на других планетах, заявляют ученые

«Эта идея поиска атмосферного кислорода в качестве биосигнала существует уже давно, и это хорошая стратегия - очень сложно сделать много кислорода без жизни. Однако даже если жизнь распространена в космосе, мы не знаем, будет ли это жизнь, создающая кислород. Биохимия производства кислорода очень сложна», - сказал автор исследования Джошуа Криссансен-Тоттон, докторант UW.В новом исследовании рассматривается история жизни на Земле во времена, когда атмосфера планеты содержала смесь газов, которые находились вне равновесия, однако существовали только в присутствии живых. Фактически, способность жизни производить большое количество кислорода произошла только в прошлой восьмой истории Земли.Уделив более детальное внимание этому бескислородному периоду Земли, исследователи определили новую комбинацию газов, которая обеспечила бы доказательства жизни: метан плюс углекислый газ, минус окись углерода.«Нам нужно искать достаточно богатый метан и углекислый газ в мире, в котором есть жидкая вода на его поверхности, и найти отсутствие угарного газа. Наше исследование показывает, что эта комбинация была бы неотразимым признаком жизни. Интересно, что наше предложение выполнимо и может привести к историческому открытию внеземной биосферы в недалеком будущем», - заявил соавтор Дэвид Кэтлинг, профессор молекулярной физики Земли и космоса.Если метан и двуокись углерода обнаружены вместе, особенно без окиси углерода, этот химический дисбаланс сигнализирует о существовании жизни. Углеродные атомы в двух молекулах представляют собой противоположные уровни окисления. Углекислый газ содержит столько молекул кислорода, сколько может, в то время как углерод в метане не содержит кислорода и вместо этого имеет химический противник кислорода, водород.Жизнь, производящая метан, использует простой обмен веществ, вездесущ и существует на протяжении большей части истории Земли, считает Крисансен-Тоттон. Ученый добавил, что его легко можно воспроизвести, и он более распространим, в отличие от форм жизни, воспроизводящих кислород. Поэтому новый метод поиска жизни на других мирах даст новое направление космическим телескопам, подобным Webb.