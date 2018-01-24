Новый "бескислородный" метод может помочь обнаружить жизнь на других планетах, заявляют ученые
Поскольку космический телескоп James Webb NASA скоро будет запущен, ему понадобятся новые стратегии поиска доказательств жизни на других планетах. Исследование Университета Вашингтона (UW) показало простой подход к поиску жизни, который может быть более перспективным, чем просто поиск кислорода.
«Эта идея поиска атмосферного кислорода в качестве биосигнала существует уже давно, и это хорошая стратегия - очень сложно сделать много кислорода без жизни. Однако даже если жизнь распространена в космосе, мы не знаем, будет ли это жизнь, создающая кислород. Биохимия производства кислорода очень сложна», - сказал автор исследования Джошуа Криссансен-Тоттон, докторант UW.
В новом исследовании рассматривается история жизни на Земле во времена, когда атмосфера планеты содержала смесь газов, которые находились вне равновесия, однако существовали только в присутствии живых. Фактически, способность жизни производить большое количество кислорода произошла только в прошлой восьмой истории Земли.
Уделив более детальное внимание этому бескислородному периоду Земли, исследователи определили новую комбинацию газов, которая обеспечила бы доказательства жизни: метан плюс углекислый газ, минус окись углерода.
«Нам нужно искать достаточно богатый метан и углекислый газ в мире, в котором есть жидкая вода на его поверхности, и найти отсутствие угарного газа. Наше исследование показывает, что эта комбинация была бы неотразимым признаком жизни. Интересно, что наше предложение выполнимо и может привести к историческому открытию внеземной биосферы в недалеком будущем», - заявил соавтор Дэвид Кэтлинг, профессор молекулярной физики Земли и космоса.
Если метан и двуокись углерода обнаружены вместе, особенно без окиси углерода, этот химический дисбаланс сигнализирует о существовании жизни. Углеродные атомы в двух молекулах представляют собой противоположные уровни окисления. Углекислый газ содержит столько молекул кислорода, сколько может, в то время как углерод в метане не содержит кислорода и вместо этого имеет химический противник кислорода, водород.
Жизнь, производящая метан, использует простой обмен веществ, вездесущ и существует на протяжении большей части истории Земли, считает Крисансен-Тоттон. Ученый добавил, что его легко можно воспроизвести, и он более распространим, в отличие от форм жизни, воспроизводящих кислород. Поэтому новый метод поиска жизни на других мирах даст новое направление космическим телескопам, подобным Webb.
«Эта идея поиска атмосферного кислорода в качестве биосигнала существует уже давно, и это хорошая стратегия - очень сложно сделать много кислорода без жизни. Однако даже если жизнь распространена в космосе, мы не знаем, будет ли это жизнь, создающая кислород. Биохимия производства кислорода очень сложна», - сказал автор исследования Джошуа Криссансен-Тоттон, докторант UW.
В новом исследовании рассматривается история жизни на Земле во времена, когда атмосфера планеты содержала смесь газов, которые находились вне равновесия, однако существовали только в присутствии живых. Фактически, способность жизни производить большое количество кислорода произошла только в прошлой восьмой истории Земли.
Уделив более детальное внимание этому бескислородному периоду Земли, исследователи определили новую комбинацию газов, которая обеспечила бы доказательства жизни: метан плюс углекислый газ, минус окись углерода.
«Нам нужно искать достаточно богатый метан и углекислый газ в мире, в котором есть жидкая вода на его поверхности, и найти отсутствие угарного газа. Наше исследование показывает, что эта комбинация была бы неотразимым признаком жизни. Интересно, что наше предложение выполнимо и может привести к историческому открытию внеземной биосферы в недалеком будущем», - заявил соавтор Дэвид Кэтлинг, профессор молекулярной физики Земли и космоса.
Если метан и двуокись углерода обнаружены вместе, особенно без окиси углерода, этот химический дисбаланс сигнализирует о существовании жизни. Углеродные атомы в двух молекулах представляют собой противоположные уровни окисления. Углекислый газ содержит столько молекул кислорода, сколько может, в то время как углерод в метане не содержит кислорода и вместо этого имеет химический противник кислорода, водород.
Жизнь, производящая метан, использует простой обмен веществ, вездесущ и существует на протяжении большей части истории Земли, считает Крисансен-Тоттон. Ученый добавил, что его легко можно воспроизвести, и он более распространим, в отличие от форм жизни, воспроизводящих кислород. Поэтому новый метод поиска жизни на других мирах даст новое направление космическим телескопам, подобным Webb.