Ученые Китая начали масштабное редактирование ДНК людей

Автором исследования редактирования человеческого ДНК при помощи разработанного инструмента является ученый Ву Шисю. Над проектом он работает с весны 2017 года. Инструмент для редактирования генома Crispr-Cas9 разрабатывали американские специалисты. Примечательно, что в Соединенных Штатах запрещены испытания на людях, в отличие от Китая, где и проводит свои исследования ву Шисю, обосновавшись в онкологической клинике Ханчжоу. Известно, что на данный момент в эксперименте приняли участие десять человек.Суть эксперимента заключается в следующем. Исследователи берут кровь у больных раком пациентов. Затем при помощи Crispr-Cas9 удаляют гены, препятствующие борьбе организма с раковыми клетками. После этого в кровь пациента вливают уже трансформированные кровяные клетки.Ученые отмечают, что инструмент Crispr-Cas9 является своеобразными «ножницами», с помощью которых можно «вырезать» неугодные гены, однако при этом исследователи акцентируют внимание на том, что при использовании инструмента могут случайно трансформироваться другие гены, что в свою очередь может привести к необратимым и неожиданным последствиям.