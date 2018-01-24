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Ученые Китая начали масштабное редактирование ДНК людей
Китайские ученые в области медицины начали тестирования в области изменения генома человека. Таким способом, медики надеются найти лекарство от раковых заболеваний.

Ученые Китая начали масштабное редактирование ДНК людей


Автором исследования редактирования человеческого ДНК при помощи разработанного инструмента является ученый Ву Шисю. Над проектом он работает с весны 2017 года. Инструмент для редактирования генома Crispr-Cas9 разрабатывали американские специалисты. Примечательно, что в Соединенных Штатах запрещены испытания на людях, в отличие от Китая, где и проводит свои исследования ву Шисю, обосновавшись в онкологической клинике Ханчжоу. Известно, что на данный момент в эксперименте приняли участие десять человек.

Суть эксперимента заключается в следующем. Исследователи берут кровь у больных раком пациентов. Затем при помощи Crispr-Cas9 удаляют гены, препятствующие борьбе организма с раковыми клетками. После этого в кровь пациента вливают уже трансформированные кровяные клетки.

Ученые отмечают, что инструмент Crispr-Cas9 является своеобразными «ножницами», с помощью которых можно «вырезать» неугодные гены, однако при этом исследователи акцентируют внимание на том, что при использовании инструмента могут случайно трансформироваться другие гены, что в свою очередь может привести к необратимым и неожиданным последствиям.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:06
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