Ученые России разработали алгоритм создания новых антибиотиков

По имеющейся информации от ученых, совместно разработавших алгоритм, названа новая программа – VarQuest. Структура алгоритма позволяет значительно сократить время, затрачиваемое в обычных условиях на поиск нового антибиотика. Не исключается, что указанная разработка послужит ученым мира в решении проблемы, связанной с приобретением бактериями устойчивости и возможности приспособиться к известным антибиотическим средствам.В случаях, когда возникает необходимость создания нового средства борьбы с болезнями, ученые вынуждены начинать поиски вариантов действенных составов для антибиотиков или соответствующих лекарственных средств. Использование нового алгоритма от российских и американских ученых, позволяет налаживать ускоренные процессы поиска антибиотических средств.Помимо всего прочего, планируется применение алгоритма VarQuest, для развития российской индустрии производства антибиотиков, используя программные возможности решения математических схем, при поиске и сравнении необходимых химических формул.